NUIT DE LA LECTURE : CONTES EN MUSIQUE Cabrières, 20 janvier 2023, Cabrières Cabrières.

NUIT DE LA LECTURE : CONTES EN MUSIQUE

Route de Clermont Cabrières Hérault

2023-01-20 18:30:00 – 2023-01-20

Cabrières

Hérault

Cabrières

Vibrez et frissonez avec Anne Cauvel, conteuse de la compagnie Hêtrange, accompagnée en musique par Samuel Cauvel. Une exploration sonore et sensible sur le thème de la peur..

Ados, adulte. Sur inscription – Gratuit.

Vibrez et frissonez avec Anne Cauvel, conteuse de la compagnie Hêtrange, accompagnée en musique par Samuel Cauvel. Une exploration sonore et sensible sur le thème de la peur..

Ados, adulte. Sur inscription – Gratuit.

Cabrières

dernière mise à jour : 2023-01-17 par