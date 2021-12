Béziers Béziers Béziers, Hérault NUIT DE LA LECTURE – CINEMAM FICTION – EDMOND Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault En décembre 1897, Edmond Rostand n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au célèbre Constant Coquelin un rôle dans une nouvelle pièce, une comédie héroïque écrite en vers pour les fêtes. Le soucis, c’est que la pièce n’est en fait pas écrite, si ce n’est le titre: Cyrano de Bergerac. Entre les caprices des actrices, les histoires d’amour de son meilleur ami, la jalousie de sa femme et le manque d’enthousiasme de son entourage, l’auteur se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit…

Dès 12 ans, ados/adultes

Entrée libre mediatheque@beziers-mediterranee.fr +33 4 99 41 05 50 http://www.mediatheque-beziers-agglo.org/exploitation/

