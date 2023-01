Nuit de la lecture Château-Thierry Château-Thierry Catégories d’Évènement: Aisne

Château-Thierry

Nuit de la lecture Château-Thierry, 21 janvier 2023, Château-Thierry . Nuit de la lecture 14 Rue Jean de La Fontaine Château-Thierry Aisne

2023-01-21 16:00:00 – 2023-01-21 21:30:00 Château-Thierry

Aisne A l’occasion des Nuits de la Lecture, de nombreuses animations auront lieu aux quatre coins de la Ville pour vous faire voyager en compagnie des livres le 21 janvier 2023. – Le gang des saveurs : atelier cuisine

16h / Avec le chef Claude et l’association l’éveil de Liam

Renseignements et inscriptions : 03 23 85 30 85 -Rencontre avec Yoshimi Katahira, mangaka

16h > 18h / Adothèque -Intervention de la classe de flûte du Conservatoire municipal

16h / Duo et quintette -Goûter « Bim bam, BOUM » (et petits monstres)

16h / Organisé avec La Biscuiterie -Intervention de la classe de flûte du Conservatoire municipal

16h40 / Duo et quintette -Atelier créatif farce et attrape « Farce et attrape »

À partir de 16h / Animé par les ateliers d’arts -Jeux de société, affrontez votre trac !

À partir de 16h / Animé par le centre social Nicole Bastien -Découverte de la « Bibliambule »

À partir de 16h / Des transats pour buller et lire -Murder party, huis clos d’un crime odieux !

À partir de 17h, inscription obligatoire au 03 23 85 30 85

Qui a tué Ange Clossa, le célèbre comédien de la Compagnie L’âne qui cancane ? Venez mener l’enquête… Escape game géant dans les coulisses du Palais des Rencontres. – Sept histoires. De loups, de sorcières, de monstres, de fantômes, de princesse et de chat noir

17h30 / Cie Grand Tigre / Spectacle jeune public où le public réagit, participe et grandit

À partir de 3 ans – Atelier « Hôkai et monstres surnaturels japonais » avec la mandaka Yoshima Katahira

18h – Lectures en grenouillère

18h30 / 0 > 3 ans -Premier repas, buffet de dégustation

19h / Réalisé par l’atelier cuisine du gang des saveurs -Lectures en pyjama

19h30 / Palais des Rencontres / + 3 ans -Lecture musicale « Frissons et histoires vraies »

19h30 / Récits choisis des livres de l’auteure Dominique Brisson (Editions cours toujours) accompagnée par Rémi Gadret, contrebasse

Réservations obligatoires -Dernier repas, buffet de dégustation

20h30, Réalisé par l’atelier cuisine du gang des saveurs. A l’occasion des Nuits de la Lecture, de nombreuses animations auront lieu aux quatre coins de la Ville pour vous faire voyager en compagnie des livres le 21 janvier 2023. – Le gang des saveurs : atelier cuisine

16h / Avec le chef Claude et l’association l’éveil de Liam

Renseignements et inscriptions : 03 23 85 30 85 -Rencontre avec Yoshimi Katahira, mangaka

16h > 18h / Adothèque -Intervention de la classe de flûte du Conservatoire municipal

16h / Duo et quintette -Goûter « Bim bam, BOUM » (et petits monstres)

16h / Organisé avec La Biscuiterie -Intervention de la classe de flûte du Conservatoire municipal

16h40 / Duo et quintette -Atelier créatif farce et attrape « Farce et attrape »

À partir de 16h / Animé par les ateliers d’arts -Jeux de société, affrontez votre trac !

À partir de 16h / Animé par le centre social Nicole Bastien -Découverte de la « Bibliambule »

À partir de 16h / Des transats pour buller et lire -Murder party, huis clos d’un crime odieux !

À partir de 17h, inscription obligatoire au 03 23 85 30 85

Qui a tué Ange Clossa, le célèbre comédien de la Compagnie L’âne qui cancane ? Venez mener l’enquête… Escape game géant dans les coulisses du Palais des Rencontres. – Sept histoires. De loups, de sorcières, de monstres, de fantômes, de princesse et de chat noir

17h30 / Cie Grand Tigre / Spectacle jeune public où le public réagit, participe et grandit

À partir de 3 ans – Atelier « Hôkai et monstres surnaturels japonais » avec la mandaka Yoshima Katahira

18h – Lectures en grenouillère

18h30 / 0 > 3 ans -Premier repas, buffet de dégustation

19h / Réalisé par l’atelier cuisine du gang des saveurs -Lectures en pyjama

19h30 / Palais des Rencontres / + 3 ans -Lecture musicale « Frissons et histoires vraies »

19h30 / Récits choisis des livres de l’auteure Dominique Brisson (Editions cours toujours) accompagnée par Rémi Gadret, contrebasse

Réservations obligatoires -Dernier repas, buffet de dégustation

20h30, Réalisé par l’atelier cuisine du gang des saveurs. +33 3 23 85 30 85 https://www.chateau-thierry.fr/sites/chateau-thierry/files/document/agenda/programme-nuitdelalecture2023.pdf Château-Thierry

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Château-Thierry Autres Lieu Château-Thierry Adresse 14 Rue Jean de La Fontaine Château-Thierry Aisne Ville Château-Thierry lieuville Château-Thierry Departement Aisne

Château-Thierry Château-Thierry Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-thierry/

Nuit de la lecture Château-Thierry 2023-01-21 was last modified: by Nuit de la lecture Château-Thierry Château-Thierry 21 janvier 2023 14 Rue Jean de La Fontaine Château-Thierry Aisne Aisne Château-Thierry

Château-Thierry Aisne