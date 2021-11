Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Nuit de la lecture Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Le samedi 20 janvier 2018, toutes les bibliothèques et librairies de France sont invitées à vous ouvrir grand leurs portes. La médiathèque Jean Jaurès participe cette année à cette deuxième édition de la Nuit de la lecture. A cette occasion, la Médiathèque municipale organisera la braderie de livres déclassés : Adultes, jeunesse, documentaires, fictions, revues… de 14 H à 20 H, au rez-de-chaussée de la médiathèque, Espace numérique Pour la nuit de la lecture, les bibliothécaires vous proposent une soirée pyjama ! 20h30-21h30 contes pour les enfants 4-7 ans (verrière, rdc), tenue de rigueur : pyjama Entrée libre/ Sans inscription

Pour la nuit de la lecture, les bibliothécaires vous proposent une braderie et une soirée pyjama ! Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

