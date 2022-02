Nuit de la lecture centre culturel, 5 mars 2022, Semoy.

Nuit de la lecture

centre culturel, le samedi 5 mars à 17:30

Dans le cadre des Nuits de la lecture 2022*, la bibliothèque et le pôle culturel de Semoy s’entourent de l’école de musique, des élèves des ateliers « découverte – arts plastiques » et des associations Les Amis de la bibliothèque et Lire et Faire lire pour une soirée dédiée au voyage à travers la littérature de tous les styles et de toutes les époques. Les lecteurs vous transportent le temps d’une soirée à travers leur choix de textes, leur vision du voyage, leurs émotions perçues lors de la découverte de nouveaux paysages et d’autres cultures. Le poème Viajar de Gabriel Garcia Marquès sert de fil conducteur. *Soutenue par le Conseil départemental du Loiret

libre

Une soirée pour s’évader ! un voyage entre les musicaux, plastiques et littéraires !

centre culturel 141 rue du Champ Luneau Semoy Semoy Loiret



