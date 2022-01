NUIT DE LA LECTURE Blain Blain Catégories d’évènement: Blain

NUIT DE LA LECTURE Blain, 22 janvier 2022, Blain. NUIT DE LA LECTURE Passage Sophie Scholl Médiathèque Le Puits au Chat Blain

2022-01-22 – 2022-01-22 Passage Sophie Scholl Médiathèque Le Puits au Chat

Blain Loire-Atlantique Blain Pour fêter cette nuit de la lecture, au programme :

– À 17h ou 18h : un raconte-tablier sur l’endormissement (dès 2 ans). Les enfants pourront venir en pyjama.

– À 19h ou 20 h: une déambulation nocturne avec le théâtre la Capsule (tout public). Venez

découvrir tous les espaces de la médiathèque de manière originale.

Tout au long de la soirée, vous pourrez :

– Vous prendre en photo avec le livre que vous aimez dans le bibliomaton de la médiathèque.

Intitulée « Aimons toujours ! Aimons encore ! », à la Médiathèque Le Puits au Chat. Gratuit, sur inscription. mediatheque@ville-blain.fr +33 2 40 79 05 30

– Jouer avec le jeu graphique ALPHAbula ©

