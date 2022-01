Nuit de la Lecture – Bibliothèque Simone Veil Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-VienneAixe-sur-Vienne Catégories d’évènement: AIXE SUR VIENNE

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne Aixe-sur-Vienne Une édition 2022 sur le thème « Aimons toujours, aimons encore ».

Une soirée riche en animations avec:

– des jeux de société proposés par « La Marelle Limousine »

– des lectures et des ateliers manuels. Nuit de la lecture samedi 22 janvier à la bibliothèque Simone Veil à Aixe-sur-Vienne.

Rendez-vous à 19h30.

Pour tout public.

Animation gratuite.

