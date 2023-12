Nuit de la lecture Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Nuit de la lecture Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris, 20 janvier 2024 18:00, Paris. Le samedi 20 janvier 2024

de 18h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit Sur inscription au 01 40 35 96 46 ou par mail : bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr A l’occasion de la 8ème édition des Nuits de la lecture, la bibliothèque vous invite à des ateliers participatifs autour de la thématique du corps. Les bibliothécaires vous proposent un parcours d’ateliers interactifs à la bibliothèque. Parmi les ateliers, nous vous proposerons un

book-dating pour un échange et partage de vos lectures. Présentez votre coup de

cœur du moment ! L’évènement est

prévu sur une durée de 3h avec la possibilité pour les participant·e·s de

partir à tout moment. https://www.paris.fr/evenements/les-nuits-de-la-lecture-2024-dans-les-bibliotheques-de-paris-49786 Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre 75019 Paris Contact : +33140359646 bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19 https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19

