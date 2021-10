Versailles Bibliothèque Centrale Versailles, Yvelines Nuit de la lecture Bibliothèque Centrale Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Cette Nuit de la lecture sera, avec ses ateliers, ses parcours, un écho de la beauté et de la diversité de la littérature et de son public.

Entrée libre

À l’occasion de la 6e édition de la Nuit de la Lecture, la Bibliothèque Centrale de Versailles vous propose de découvrir la beauté du lieu et la richesse de ses collections de manière ludique. Bibliothèque Centrale 5 rue de l’indépendance américaine 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines

