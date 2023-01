Nuit de la lecture Barbentane, 20 janvier 2023, Barbentane Barbentane.

Nuit de la lecture

2023-01-20 – 2023-01-21

Vendredi 20 Janvier :

18h30 : A la Médiathèque municipale de Barbentane.

Lecture a voix haute d’extraits de textes sur le thème de la peur.

La soirée se terminera par un repas partagé , dégustation de soupes et autres friandises.



De 19h à minuit :

Soirée organisée par La Licorne et le Dragon en partenariat avec PaysanBio Direct (Chemin des Resvaux).

La Licorne et le Dragon introduira la soirée par une nouvelle de Vinod Rughoonundun « D’Jamma » in « Daïnes et autres chroniques de la Mort » Ed. La Maison des Mécènes.

Les adhérents qui le souhaitent pourront lire le texte de leur choix jusqu’à épuisement… Puis repas partagé et discussions autour des textes et des auteurs. Possibilité d’inviter des auteurs…



Apporter mets salés et/ou sucrés. Bien se couvrir et prendre des couvertures chaudes.

Nombre de places maximum : 60 personnes.



Samedi 21 Janvier :

10h30 : A la Médiathèque municipale de Barbentane.

Le « raconte-tapis » est un outil d’animation qui s’utilise avec un album.

Il se présente sous la forme d’un tapis en tissu très coloré représentant le décor et les personnages de l’histoire.

Mireille raconte l’histoire tout en animant les personnages sur les décors du tapis.

A la fin de la séance les enfants peuvent eux-aussi, à leur tour, raconter l’histoire en utilisant le tapis.

C’est l’histoire d’un loup qui met son œil, puis son autre œil, ses oreilles, son nez, ses dents puis sa serviette et Grrgrrgrr… « Loup » d’après l’album de Olivier Douzou.



Sur inscription Nombre limité de places. Pour les enfants à partir de 2 ans.

