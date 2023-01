Nuit de la lecture Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Pôle du Tourmalet , CDT65 Bagnères-de-Bigorre Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées

Nuit de la lecture Bagnères-de-Bigorre, 20 janvier 2023, Bagnères-de-Bigorre Pôle du Tourmalet , CDT65 Bagnères-de-Bigorre. Nuit de la lecture BAGNERES-DE-BIGORRE à la Médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées à la Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE

2023-01-20 18:15:00 18:15:00 – 2023-01-20

à la Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées Bagnères-de-Bigorre Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire avant le 19 janvier par téléphone au 05 62 95 34 64, par mail : mediatheque@haute-bigorre.fr ou directement sur place.

Durée totale de la soirée : 2H Tarif : Gratuit

à partir de 10 ans Des ateliers tournants toutes les 20 min.

Présentations de vieux livres

Parcours sensoriel

Quizz musical bande originales de films

Lectures frissonnantes

Postes d’écoute libre +33 5 62 95 34 64 http://www.mediatheque-bagneresdebigorre.fr/ à la Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

dernière mise à jour : 2023-01-17 par Pôle du Tourmalet |CDT65

Détails Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Bagnères-de-Bigorre Adresse Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Pôle du Tourmalet , CDT65 à la Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Ville Bagnères-de-Bigorre Pôle du Tourmalet , CDT65 Bagnères-de-Bigorre lieuville à la Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées

Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Pôle du Tourmalet , CDT65 Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagneres-de-bigorre-pole-du-tourmalet-cdt65-bagneres-de-bigorre/

Nuit de la lecture Bagnères-de-Bigorre 2023-01-20 was last modified: by Nuit de la lecture Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 20 janvier 2023 Bagnères-de-Bigorre BAGNERES-DE-BIGORRE à la Médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Hautes-Pyrénées Pôle du Tourmalet |CDT65

Bagnères-de-Bigorre Pôle du Tourmalet , CDT65 Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées