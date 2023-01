Nuit de la Lecture Auxonne Auxonne Auxonne Catégories d’Évènement: Auxonne

Côte-d’Or Auxonne EUR Le vendredi 20 janvier entre 19h et 22h, la bibliothèque d’Auxonne sera exceptionnellement ouverte dans le cadre de la Nuit de la Lecture. Des lectures à voix haute pour petits et grands seront proposées.

Un atelier Kirigami (art japonais du découpage du papier pour créer des motifs) sera mis en place dès 19h, à partir de 10 ans.

Le dernier atelier débutera à 20h30. Les places pour l’atelier étant limitées, l’inscription est vivement conseillée. bm.auxonne@orange.fr +33 3 80 37 42 52 Bibliothèque Municipale 8 Rue de la Colombière Auxonne

