Les services civiques du SPIP accompagnés de la coordinatrice socioculturelle solliciteront les participants à proposer des lectures de poèmes sur le thème de l’amour. Des temps de lecture à voix haute seront aussi assurés par les animatrices afin de ponctuer la séance de découvertes littéraires diverses. Lecture de poèmes sur le thème des Nuits de la lecture 2022 Centre de détention de Muret 25 Route de Seysses 31100 Toulouse Toulouse Toulouse Ouest Haute-Garonne

2022-01-21T16:00:00 2022-01-21T18:00:00

