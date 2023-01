NUIT DE LA LECTURE – ATELIER CRÉATIF Lignan-sur-Orb Lignan-sur-Orb Catégories d’Évènement: Hérault

Lignan-sur-Orb

NUIT DE LA LECTURE – ATELIER CRÉATIF Lignan-sur-Orb, 21 janvier 2023, Lignan-sur-Orb . NUIT DE LA LECTURE – ATELIER CRÉATIF avenue des Frères Boyer Lignan-sur-Orb Hérault

2023-01-21 10:30:00 10:30:00 – 2023-01-21 Lignan-sur-Orb

Hérault A l’occasion de la Nuit de la lecture, la médiathèque propose un atelier créatif pour les petits artistes en herbe !

Il s’ait de fabriquer un petit bonhomme des émotions, très utile pour afficher son humeur du jour !

Sur inscription uniquement.

Pour les 4/7 ans. A l’occasion de la Nuit de la lecture, la médiathèque propose un atelier créatif pour les petits artistes en herbe !

Il s’ait de fabriquer un petit bonhomme des émotions, très utile pour afficher son humeur du jour !

Sur inscription uniquement.

Pour les 4/7 ans. +33 4 67 37 86 38 albertine sarrazin

Lignan-sur-Orb

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Lignan-sur-Orb Autres Lieu Lignan-sur-Orb Adresse avenue des Frères Boyer Lignan-sur-Orb Hérault Ville Lignan-sur-Orb lieuville Lignan-sur-Orb Departement Hérault

Lignan-sur-Orb Lignan-sur-Orb Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lignan-sur-orb/

NUIT DE LA LECTURE – ATELIER CRÉATIF Lignan-sur-Orb 2023-01-21 was last modified: by NUIT DE LA LECTURE – ATELIER CRÉATIF Lignan-sur-Orb Lignan-sur-Orb 21 janvier 2023 Avenue des Frères Boyer Lignan-sur-Orb Hérault Hérault Lignan-sur-Orb

Lignan-sur-Orb Hérault