Briouze Briouze Briouze, Orne Nuit de la lecture « Aimons toujours ! Aimons encore ! » Briouze Briouze Catégories d’évènement: Briouze

Orne

Nuit de la lecture « Aimons toujours ! Aimons encore ! » Briouze, 22 janvier 2022, Briouze. Nuit de la lecture « Aimons toujours ! Aimons encore ! » Briouze

2022-01-22 20:00:00 20:00:00 – 2022-01-22

Briouze Orne Briouze Des animations autour de la lecture

Accueil en musique par un ensemble de clarinettes du Conservatoire de Flers Agglo

Petite scène ouverte : lectures, chansons, poésies, citations… sur le thème de l’amour

Atelier création d’une carte postale « prête à poster à quelqu’un qu’on aime » avec Mélanie Dornier (découverte du Cyanotype, procédé simple et ancien de photographie)

Atelier création de badges

Le tout accompagné de douceurs sucrées Des animations autour de la lecture

Accueil en musique par un ensemble de clarinettes du Conservatoire de Flers Agglo

Petite scène ouverte : lectures, chansons, poésies, citations… sur le thème de l’amour

Atelier création d’une carte postale « prête… +33 2 33 62 81 50 Des animations autour de la lecture

Accueil en musique par un ensemble de clarinettes du Conservatoire de Flers Agglo

Petite scène ouverte : lectures, chansons, poésies, citations… sur le thème de l’amour

Atelier création d’une carte postale « prête à poster à quelqu’un qu’on aime » avec Mélanie Dornier (découverte du Cyanotype, procédé simple et ancien de photographie)

Atelier création de badges

Le tout accompagné de douceurs sucrées Briouze

dernière mise à jour : 2021-10-21 par Flers agglo

Détails Catégories d’évènement: Briouze, Orne Autres Lieu Briouze Adresse Ville Briouze lieuville Briouze