Nuit de la lecture à Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou, 28 janvier 2023, Saint Aulaye-Puymangou Saint Aulaye-Puymangou.

Nuit de la lecture à Saint-Aulaye

Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

2023-01-28 – 2023-01-28

Saint Aulaye-Puymangou

Dordogne

Saint Aulaye-Puymangou

Samedi 28 janvier à la Médiathèque Geneviève Callerot de Saint-Aulaye, Nuit de la Lecture dés 18h. En plein cœur de l’hiver, venez partager une soirée chaleureuse. A la douceur d’une soupe, à l’enthousiasme de chants porteurs d’espoir et à la force de textes clamés haut et fort! (Soupe offerte – Merci d’apporter vos bols et couverts) – Entrée libre et gratuite.

Renseignements : 05.53.90.84.33

Nuit de la Lecture dés 18h. En plein cœur de l’hiver, venez partager une soirée chaleureuse. A la douceur d’une soupe, à l’enthousiasme de chants porteurs d’espoir et à la force de textes clamés haut et fort! (Soupe offerte – Merci d’apporter vos bols et couverts) – Entrée libre et gratuite.

+33 5 53 90 84 33 Médiathèque

Saint Aulaye-Puymangou

dernière mise à jour : 2022-12-21 par