Seine-Maritime Rives-en-Seine Deux escape games sont organisés à la médiathèque de Caudebec-en-Caux. Vendredi 20 janvier à 20h L’heure est grave, des diamants ont disparu et auraient apparemment été cachés dans la médiathèque. Les retrouver ne va pas être un jeu d’enfant. Des énigmes, des codes à décrypter et des messages à décoder vous attendent ! Vous allez avoir besoin de mobiliser vos méninges ainsi que votre esprit d’équipe. 4 équipes de 5 personnes devront essayer de retrouver les diamants perdus dans le temps imparti.

Organisé par Damien Bouché de l’Atelier du Buisart

Public : ado/adultes

Durée : 1h30 Samedi 21 janvier à 16h30

Houston, nous avons un problème ! Des livres disparaissent et il ne peut y avoir qu’un seul coupable : c’est l’un des monstres de la médiathèque ! nous allons avoir besoin de renfort pour résoudre ce mystère et trouver le coupable. Préparez-vous à enquêter en équipe, ça promet d’être palpitant !

En partenariat avec les animatrices de Muséoseine, le musée de la Seine Normande à Caudebec-en-Caux/Rives-en-Seine

Public : enfants de 6 à 10 ans

mediathequecaudebec@cauxseine.fr +33 2 35 96 28 08 https://www.facebook.com/mediathequescauxseineagglo/

