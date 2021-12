Pithiviers Médiathèque de Pithiviers Loiret, Pithiviers Nuit de la Lecture à Pithiviers Médiathèque de Pithiviers Pithiviers Catégories d’évènement: Loiret

Dans un décor plein de douceur et avec une lumière tamisée, venez profiter d’une belle soirée au chaud, tout en écoutant des lectures pour les plus jeunes en première partie, et des textes plein d’humour sur l’amour en deuxième partie de soirée. Lectures pour tout public Médiathèque de Pithiviers 3 rue du Général Duportail 45300 Pithiviers Pithiviers Loiret

