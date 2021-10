Mios Mios Gironde, Mios Nuit de la lecture à Mios Mios Mios Catégories d’évènement: Gironde

Nuit de la lecture à Mios Mios, 22 janvier 2022, Mios. Nuit de la lecture à Mios 2022-01-22 17:00:00 – 2022-01-22

Grâce à la lecture, tout devient possible ! Réinventer le monde, rêver d'aventures, s'évader, voyager, découvrir d'autres horizons tout en restant immobile… • à partir de 17h pour les enfants : voyager au pays de la nuit, pourquoi pas en pyjama, munis d'une lampe de poche, d'un doudou, d'une couverture et d'un coussin. • à partir de 19h : Escape Game pour les ados. L'aventure débutera au CDI du collège quelques jours avant la manifestation pour se terminer dans la médiathèque. Frissons garantis ! Sur inscription auprès de la médiathèque +33 5 56 26 49 40

