Lieu : 2e étage, espace numérique La 6ème édition de la Nuit de la lecture sera placée sous le signe de l’Amour. Aimons toujours ! Aimons encore ! Poèmes sensuels, tirades enflammées, déclarations ou chansons d’amour, venez découvrir ou redécouvrir des textes sensibles et forts. Cette soirée explorera le sentiment amoureux sous toutes ses coutures : romantique, tragique, platonique, cruel… 17h – 17h30 : Mots doudous (à partir de 3 ans)

Venez écouter des contes tout doux pour les tout-petits.

Lieu : 2e étage, espace jeunesse 17h30 – 18h : Atelier origami

Venez fabriquer votre bouquet d’amour en origami.

Lieu : 2e étage, espace adulte centre / durée : 30 minutes 18h – 18h30 : « L’amour est aveugle » de Boris Vian

Venez vivre une expérience sensorielle inédite : une lecture proposée dans la pénombre où sensualité, humour et fantaisie se côtoient. Par les élèves de cycle II du conservatoire d’art dramatique du Grand Cahors

Lieu : 3e étage, espace musique et cinéma 18h30 – 19h : Amour, faites vos jeux !

Venez tenter votre chance au black jack de l’amour et gagnez la lecture d’un poème romantique, sensuel ou torride…

Lieu : 1e étage, kiosque à journaux / durée : 30 minutes 19h – 19h30 : « Dès que je vous ai vu, tu m’as plu »

De Molière à Rebotier, en passant par Rostand, Koltès ou Albert Cohen, l’amour se réinvente au fil des âges… Venez vous laisser bercer par les mots d’amour des grands poètes, apprendre l’art de la déclaration et revivre l’expérience saisissante du coup de foudre… Par les élèves de cycle II du conservatoire d’art dramatique du Grand Cahors

Lieu : 2e étage, espace adulte (balcon mezzanine) 19h30 – 20h : Arrêt sur image

Devinez quel film d’amour se cache derrière les affiches qui vous sont proposées.

Lieu : 1e étage, kiosque à journaux 20h – 20h30 : Blind test*

« Love songs »

* Jeu musical de découverte à l’aveugle Testez vos connaissances sur les chansons d’amour.

Médiathèque de Cahors 185, avenue Jean-Jaurès Cahors

