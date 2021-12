Nuit de la lecture à la bibliothèque Valeyre Bibliothèque Valeyre, 22 janvier 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 22 janvier 2022

de 18h00 à 19h00

gratuit

Dans le cadre de la Nuit de la lecture 2022, des élèves du Conservatoire Nadia et Lili Boulanger liront des textes de Simone de Beauvoir, Albert Cohen et Marguerite Duras sur l’amour.

A l’occasion de la 6e édition de la manifestation nationale des Nuits de la lecture, du jeudi 20 au dimanche 23 janvier 2022, le réseau des bibliothèques de la Ville de Paris propose une programmation tout public sur le thème « Aimons toujours ! Aimons encore ! ».

Le Centre national du livre, nouveau promoteur de la manifestation propose à cette occasion aux partenaires de l’opération nationale, de partager lors du temps fort des nuits, le samedi 22 janvier en soirée, la lecture de textes choisis sur la thématique rassemblant Simone de Beauvoir, Albert Cohen et Marguerite Duras, à destination du public des jeunes adultes et adultes, afin de se retrouver autour de l’amour de la lecture et de la lecture de l’amour.

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart Paris 75009

Contact : 01 42 85 27 56 bibliotheque.valeyre@paris.fr

Littérature

Date complète :

2022-01-22T18:00:00+01:00_2022-01-22T19:00:00+01:00