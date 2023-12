Nuit de la Lecture à Gutenberg Bibliothèque Gutenberg Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 20 janvier 2024

de 18h00 à 21h30

Tout public. gratuit

Rejoignez-nous pour une soirée mémorable à la bibliothèque ! Histoires, activités et danse seront au rendez-vous ! Buffet participatif au programme : n’hésitez pas à apporter vos spécialités sucrées et salées ! 18h : le temps des histoires – heure du conte sur le thème

du corps et de la danse 19h : création de théâtre d’ombres et ouverture du buffet 19h30 :

blind test 20h : bal 21h:

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d'Aulas 75015 Paris Contact : +33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr

