Montarnaud Montarnaud Hérault, Montarnaud NUIT DE LA LECTURE ” 3, 2, 1… LISONS !” Montarnaud Montarnaud Catégories d’évènement: Hérault

Montarnaud

NUIT DE LA LECTURE ” 3, 2, 1… LISONS !” Montarnaud, 2 octobre 2021, Montarnaud. NUIT DE LA LECTURE ” 3, 2, 1… LISONS !” 2021-10-02 20:00:00 – 2021-10-02 23:00:00

Montarnaud Hérault L’équipe de la Bibliothèque Municipale invite enfants, parents et amis à présenter leurs lectures coups de cœur lors de cette soirée littéraire à la bibliothèque. Le Théâtre Populaire Vallée de l’Hérault (TPVH) clôturera la soirée avec une lecture de « L’homme qui plantait des arbres » de Jean Giono. Venez écouter, partager, savourer ces lectures panachées !

Contact : 04 67 55 48 16. L’équipe de la Bibliothèque Municipale invite enfants, parents et amis à présenter leurs lectures coups de cœur lors de cette soirée littéraire à la bibliothèque. Le Théâtre Populaire Vallée de l’Hérault (TPVH) clôturera la soirée avec une lecture de « L’homme qui plantait des arbres » de Jean Giono. Venez écouter, partager, savourer ces lectures panachées !

De 20h à 23h

Contact : 04 67 55 48 16. L’équipe de la Bibliothèque Municipale invite enfants, parents et amis à présenter leurs lectures coups de cœur lors de cette soirée littéraire à la bibliothèque. Le Théâtre Populaire Vallée de l’Hérault (TPVH) clôturera la soirée avec une lecture de « L’homme qui plantait des arbres » de Jean Giono. Venez écouter, partager, savourer ces lectures panachées !

Contact : 04 67 55 48 16. dernière mise à jour : 2021-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montarnaud Autres Lieu Montarnaud Adresse Ville Montarnaud