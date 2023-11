Nuit de la lecture 2024 : pyjama party des petits (3-5 ans) Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris, 20 janvier 2024, Paris.

Le samedi 20 janvier 2024

de 18h40 à 19h10

de 18h05 à 18h35

.Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 5 ans. gratuit

Réservation obligatoire

Tu as entre trois et cinq ans ? Tu aime bouger et rêver ? Viens assister à cette pyjama party qui fait (un peu) s’agiter !

A l’occasion des Nuits de la lecture 2024, les bibliothécaires lisent des histoires qui font découvrir le corps, bouger et rêver en noir et blanc… Viens en pyjama !

RESERVATION

L’INSCRIPTION PRÉALABLE À CETTE MANIFESTATION EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE (VOIR MODALITÉS DE RÉSERVATION CI-CONTRE).

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 19 DÉCEMBRE.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

Contact : +33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.billetweb.fr/pro/melville

nuit de la lecture 2024