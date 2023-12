Nuit de la lecture 2024 – Lectures « Les métamorphoses du corps » Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Nuit de la lecture 2024 – Lectures « Les métamorphoses du corps » Médiathèque Hélène Berr Paris, 19 janvier 2024 18:30, Paris. Le vendredi 19 janvier 2024

de 18h30 à 21h30

.Public adultes. gratuit Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Les Nuits de la lecture se consacrent cette année du corps, une manière de faire écho, bien sûr, aux Jeux Olympiques qui auront lieu à l’été. Pour cette huitième édition des Nuits de la lecture, la médiathèque Hélène Berr vous convie à une soirée de lectures variées de textes de fiction en rapport avec le thème des « Métamorphoses du corps », présentés par les bibliothécaires. En complément, une ambiance sonore live, oscillant entre guitare acoustique et DJ set de musique ambient et électro-acoustique, viendra enrichir l’expérience. Pour ponctuer ces lectures diverses, des projections d’extraits de documentaires et/ou de courts-métrages en lien avec le thème de la métamorphose corporelle seront diffusées tout au long de la soirée. Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.nuitsdelalecture.fr

CNL/Ministère de la culture Détails Heure : 18:30 Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75012 Lieu Médiathèque Hélène Berr Adresse 70 rue de Picpus Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque Hélène Berr Paris latitude longitude 48.8425409974728,2.39747702255727

Médiathèque Hélène Berr Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/