Nuit de la lecture 2024 : le tatouage entre les lignes Bibliothèque Saint-Eloi Paris, 20 janvier 2024, Paris.

Le samedi 20 janvier 2024

de 16h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Réservation obligatoire pour la rencontre croisée à 19h.

En présence d’interprètes LSF/FR. Samedi 20 janvier, la bibliothèque Saint-Éloi célèbre la Nuit de la lecture. Emparons nous de cette 8e édition qui met en avant la thématique du corps, pour parler de la peau et de l’un de ses ornements : le tatouage !

La peau est l’organe le plus étendu et le plus lourd du corps humain, notre interface avec autrui et le monde extérieur, et l’enveloppe charnelle dans laquelle nous évoluons intimement tout au long de notre vie.

Le tatouage est l’une des marques les plus anciennes et aujourd’hui les plus tendances de cette peau qui nous habille. Nous vous emmenons à la découverte de l’univers du tatouage à travers un programme dédié :

Toute la journée : table thématique de livres (documentaire et fiction) autour du tatouage, à feuilleter sur place ou à emprunter pour s’inspirer.

16h Stand de tattoos éphémères en sérigraphie pour petits et grands avec de l’encre à l’eau.

17h30 Performance littéraire en Langue des Signes Française et en français – en présence d’interprètes LSF/FR : lectures de fictions littéraires sur le thème du tatouage et du corps. Si vous souhaitez participer et lire des extraits, envoyez-nous vos textes à l’avance à bibliotheque.saint-eloi@paris.fr .

19h Rencontre croisée entre Maryan Guisy, docteur ès lettres et spécialiste de la littérature du XIXe siècle, et Georges, tatoueuse au studio parisien Yoso, spécialisée dans l’illustration et le lettrage sur peau. Nous parlerons du livre de Maryan Guisy Changer de peau : tatouages, piercings et scarifications, d’hier à aujourd’hui, publié en avril 2023 aux éditions Vendémiaire. Georges apportera son regard d’artiste et de praticienne du tatouage. En présence d’interprètes LSF/FR.

« Une ancre noire sur l’épaule d’un marin, des bras ornés d’un épervier chez un soldat de l’antique Carthage, une fleur de lys appliquée au fer rouge flétrissant un repris de justice, des scarifications rituelles striant les joues d’enfants tchadiens, le visage du président Poincaré sur le torse d’un Poilu, des formules sacrées gravées sur le dos des adeptes du bouddhisme, des têtes de mort tatouées chez les Hells Angels ou des épingles piquées à même la chair pour les punks…

Du fond des grottes paléolithiques aux studios de tatouage new-yorkais du XXIe siècle, des îles Marquises au Japon en passant par les pays d’Afrique centrale, la marque corporelle est depuis l’aube des temps l’un des principaux modes d’expression de l’humanité…

Pourtant, mal perçue jusqu’à une période récente dans le monde occidental, elle exige un engagement absolu : souvent douloureuse, parfois risquée, elle exclut en général tout retour en arrière. Alors, pourquoi se tatoue-t-on ? Pourquoi se marque-t-on, se perce t-on, se scarifie-t-on ?

C’est à ces questions, au moment où le tatouage connaît un succès sans précédent, que Maryan Guisy s’attache à répondre en déchiffrant le sens profond d’un comportement aussi universel qu’énigmatique. » (Changer de peau : tatouages, piercings et scarifications, d’hier à aujourd’hui. Maryan Guisy. éd. Vendémiaire, avril 2023)

20h30 Exposition de dessins préparatoires et croquis de quelques tatoueurs et tatoueuses d’aujourd’hui sensibles à l’univers du livre, de la littérature, de la poésie – Georges, Mloyan, Phase Test… : vernissage et buffet participatif, apportez ce que vous voulez et partageons-le ! En présence d’interprètes LSF/FR. L’exposition sera dans nos murs entre mi-janvier et mi-février.

samedi 20 janvier, de 16h à 22h

tout public

rencontre sur inscription à partir du 22 décembre

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

