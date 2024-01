Nuit de la lecture 2024 chez Aimé ! Bibliothèque Aimé Césaire Paris, vendredi 19 janvier 2024.

Le vendredi 19 janvier 2024

de 18h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Nouvelle édition de le nuit de la lecture !

Cette année nous célébrerons le corps et les mots et nous nous régalerons autour d’un repas participatif !

Nuit de la lecture 2024 à

Césaire

Avec le Tatou théâtre venez écouter des lectures

de contes interprétées par les enfants de CE2 de l’école Simone Veil et des

adultes du Centre Socio Culturel Maurice Noguès.

Tout public, entrée libre

Avec le corps et les mots

venez explorer des pratiques corporelles, yoga et respiration,

accompagnées de petits textes qui donnent à penser, pour sentir comment le

corps et l’esprit se nourrissent l’un l’autre. Séance animée par Lucas Benoist,

formé à la philosophie et aux pratiques du yoga.

Adultes, sur réservation

Suivi d’un repas

participatif convivial à 19h

Tout public, entrée libre

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

CNL et Ministère de la culture Nuit de la lecture 2024