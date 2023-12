Nuit de la lecture 2024 Bibliothèque Crimée Paris Catégories d’Évènement: ile de france

de 18h15 à 21h30

.Tout public. gratuit Inscriptions ouvertes deux semaines à l’avance. Venez bouger votre corps à la bibliothèque ! De 18h15 à 21h30, la bibliothèque vous ouvre ses portes pour une soirée

en famille. Au

programme : – 18h15 :

Spectacle danse et musique « Baila Babibou », pour les 1-6 ans, plus d’infos ici – 19h : Grignotage : apportez de la nourriture à partager (avec les doigts uniquement !) – 20h : – Raconte-moi une histoire pour les 4-7 ans – Bougez votre corps sur Just dance – Jeux de société Et si vous avez juste

envie de bouquiner munissez-vous de votre lampe de poche et de votre couette…

la bibliothèque sera à vous… Bibliothèque Crimée 42 rue Petit 75019 Paris Contact : +33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/

