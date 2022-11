Nuit de la lecture 2023 et Bibliothèque idéale à la BiLiPo Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris Catégories d’évènement: île de France

. gratuit Réservation en écrivant à bilipo@paris.fr ou en téléphonant au 01 42 34 93 00 N’ayez pas peur ! Rencontre avec Marin Ledun et Les Filles du Loir Le thème de la Nuit de la lecture 2023 c’est la peur mais ne soyez pas effrayé.e.s et venez à la BiLiPo à la rencontre de Marin Ledun, auteur de romans policiers mais pas que…La rencontre sera animée par Les Filles du Loir. Concept de la soirée : découverte de la bibliothèque idéale d’un écrivain, des œuvres qui ont nourri son univers et son parcours (livres, films, musiques…). Les Filles du Loir en vraies magiciennes des mots et de la transmission, vont tisser pour nous les fils d’une toile sensible et romanesque. A la BiLiPo, il sera forcément question de polar mais pas seulement… Les romans de Marin Ledun sont empruntables dans le réseau des bibliothèques de prêt Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 48 rue Cardinal Lemoine 75005 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-des-litteratures-policieres-bilipo-2879 01 42 34 93 00 bilipo@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/people/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res/100067507830029/ https://fr-fr.facebook.com/people/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res/100067507830029/

