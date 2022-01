NUIT DE LA LECTURE 2022 – TIZI, BAL CONTÉ – ANGRIE Angrie Angrie Catégories d’évènement: Angrie

Angrie Maine-et-Loire Angrie Ce spectacle est invitation à danser et faire la fête. Interactif et jubilatoire, il cherche à provoquer la rencontre avec l’autre pour retrouver le plaisir de faire ensemble. À l’occasion de la Nuit de la Lecture, le réseau des bibliothèque du Candéen et l’Espace Socioculturel proposent un bal conté pour petits et grands le vendredi 21 janvier à 18h à Angrie. accueilesc@sic-candeen.fr +33 2 41 94 19 40 Ce spectacle est invitation à danser et faire la fête. Interactif et jubilatoire, il cherche à provoquer la rencontre avec l’autre pour retrouver le plaisir de faire ensemble. Angrie

