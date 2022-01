Nuit de la lecture 2022 Médiathèque Empalot Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Nuit de la lecture 2022 Médiathèque Empalot, 22 janvier 2022, Toulouse. Nuit de la lecture 2022

Médiathèque Empalot, le samedi 22 janvier à 17:00

### Réservez votre soirée du samedi 22 janvier ! Cette année encore, la Bibliothèque de Toulouse fête la [Nuit de la lecture](https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda/nuit-de-la-lecture/). Cette grande fête du livre est organisée pour la sixième année par le ministère de la Culture en collaboration avec les différents acteurs du livre et de la lecture partout en France. Samedi 22 janvier, de 18h à 22h, la Bibliothèque de Toulouse vous propose nouvelle Nuit de la lecture… magique ! Des tours, des créatures, des jeux, des lectures… la magie sera à chaque recoin des médiathèques Empalot et José Cabanis. En raison de la Nuit de la lecture, et afin de préparer au mieux cet événement magique, les médiathèques Empalot et José Cabanis n’ouvriront leurs portes qu’à 13h samedi 22 janvier. Nous espérons vous y retrouver pour fêter ensemble cette nouvelle édition de la Nuit de la lecture ! ### **** ### + d’infos [Depliant Nuit Lecture 2022](https://fr.calameo.com/read/0017859309ec83d0ed0bc) Culture Médiathèque Empalot 40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T21:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque Empalot Adresse 40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Médiathèque Empalot Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque Empalot Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/