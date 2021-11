Wassy Médiathèque de Wassy Haute-Marne, Wassy Nuit de la lecture 2022 Médiathèque de Wassy Wassy Catégories d’évènement: Haute-Marne

Wassy

Nuit de la lecture 2022 Médiathèque de Wassy, 22 janvier 2022, Wassy. Nuit de la lecture 2022

Médiathèque de Wassy, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

**Samedi 22 Janvier**, la Médiathèque ouvre ses portes le temps d’une soirée sur le thème de l’amour. Au programme : Jeux de société, théâtre d’ombres, lectures musicales et concert pour terminer la soirée en beauté ! Venez jouer, écouter, et danser à la Médiathèque ! Médiathèque de Wassy Place Marie Stuart 52130 Wassy Wassy Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Wassy Autres Lieu Médiathèque de Wassy Adresse Place Marie Stuart 52130 Wassy Ville Wassy lieuville Médiathèque de Wassy Wassy