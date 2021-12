Sèvres Médiathèque de Sèvres Hauts-de-Seine, Sèvres Nuit de la lecture 2022 Médiathèque de Sèvres Sèvres Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

**Samedi 22 janvier à 18 h 30** ——————————- La Nuit de la lecture fête son retour avec Les Échappés de la coulisse. Nous retrouvons les comédiens pour deux lectures théâtralisées et sonorisées ! ### La Cafetière de Théophile Gautier Le narrateur, Théodore, raconte le séjour qu’il a passé en Normandie avec ses amis. ### Le Chat Noir de Edgar Allan Poe Le personnage principal de l’histoire est un homme « fou » des animaux. Il possède un chat noir nommé Pluton, auquel il est particulièrement attaché. **Entrée libre dans la limite des places disponibles** **À partir de 10 ans** **Dimanche 23 janvier à 10 h 30** ——————————— La médiathèque invite les enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un parent pour suivre : ### Les aventures extraordinaires de Neige l’ours polaire, Truffe la grizzly et Pandou le Panda **Les Echappés de La Coulisse** **Réservation obligatoire** 3 spectacles pour les enfants et aussi pour les grands ! Médiathèque de Sèvres 8 rue de Ville d’Avray Sèvres Hauts-de-Seine

