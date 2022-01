Nuit de la Lecture 2022 Espace Jean-Moulin Villiers-sur-Marne Catégories d’évènement: Val-de-Marne

le samedi 22 janvier

6e édition.

La Médiathèque de Villiers participe à nouveau à la » Nuit de la lecture « , événement national. Il y en aura pour tous les goûts, que l’on soit un littéraire averti ou un lecteur occasionnel : animations, rencontres, ateliers toute la journée et en soirée. Programme 16h : Concert – lecture avec les élèves de chant lyrique et de l’Ensemble vocal du CMA

18h30 : Coups de cœur des bibliothécaires et des Villiérains (inscrivez-vous pour y participer !) Tout public | Gratuit sur inscription | Port du masque obligatoire à partir de 6 ans et contrôle du pass sanitaire.

Animations et rencontres littéraires, en journée et en soirée, à l'espace Jean-Moulin. Espace Jean-Moulin 2 Avenue Boieldieu, 94350 Villiers-sur-Marne, France

