Nuit de la guitare Aubagne, 29 janvier 2022, Aubagne.

Nuit de la guitare Théâtre Comoedia 13 cour Maréchal Foch Aubagne

2022-01-29 20:00:00 20:00:00 – 2022-01-29 22:00:00 22:00:00 Théâtre Comoedia 13 cour Maréchal Foch

Aubagne Bouches-du-Rhône

Carte Blanche à Juan Carmona, l’une des plus grandes figures du flamenco, compositeur et guitariste virtuose qui réunit à ses côtés une pléiade d’artistes autour de son instrument de prédilection: la Guitare. Après le succès de la première édition, la Nuit de la guitare revient avec une nouvelle distribution. « Six cordes, six guitares », un spectacle dans lequel Juan Carmona réunit des musiciens d’exception représentant chacun une esthétique musicale. Des styles différents et complémentaires qui se mélangent, célébrant ainsi cet instrument qu’on surnomme la « six cordes ». Un véritable feu d’artifice pour un moment suspendu dans le temps, où les musiciens rendent hommage aux mille et une émotions de la guitare.



Les invités de La Nuit de la Guitare : Jean-Félix Lalanne, Judicael Perroy, Jean-Marie Ecay, Juan Carmona et Rocky Gresset

Juan Carmona et des invités exceptionnels vous attendent au Théâtre Comoedia

booking@nomadeskultur.com +33 6 29 45 59 22 https://www.juancarmona.com/

Théâtre Comoedia 13 cour Maréchal Foch Aubagne

