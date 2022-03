Nuit de la grenouille Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer

Seine-Maritime

Nuit de la grenouille Criel-sur-Mer, 11 mars 2022, Criel-sur-Mer. Nuit de la grenouille Criel-sur-Mer

2022-03-11 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-11 21:30:00 21:30:00

Criel-sur-Mer Seine-Maritime Criel-sur-Mer Venez observer la migration des amphibiens, la présentation des espèces et leurs cycles de vie !

Prévoir des bottes / chaussures de randonnée et lampe frontale.

Inscription obligatoire. Venez observer la migration des amphibiens, la présentation des espèces et leurs cycles de vie !

Prévoir des bottes / chaussures de randonnée et lampe frontale.

Inscription obligatoire. biodiversite.yeres@orange.fr +33 2 35 50 61 24 Venez observer la migration des amphibiens, la présentation des espèces et leurs cycles de vie !

Prévoir des bottes / chaussures de randonnée et lampe frontale.

Inscription obligatoire. Criel-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-02-23 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers

Détails Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer, Seine-Maritime Autres Lieu Criel-sur-Mer Adresse Ville Criel-sur-Mer lieuville Criel-sur-Mer Departement Seine-Maritime

Nuit de la grenouille Criel-sur-Mer 2022-03-11 was last modified: by Nuit de la grenouille Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer 11 mars 2022 Criel-sur-Mer seine-maritime

Criel-sur-Mer Seine-Maritime