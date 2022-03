Nuit de la grenouille Aubermesnil-aux-Érables, 29 mars 2022, Aubermesnil-aux-Érables.

Nuit de la grenouille Aubermesnil-aux-Érables

2022-03-29 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-29 21:30:00 21:30:00

Aubermesnil-aux-Érables Seine-Maritime

Rendez-vous à 20h à la mairie d’Aubermesnil-aux-Erables

Durée : 1h30

Venez observer la migration des amphibiens !

Animation gratuite pour petits et grands – Inscription obligatoire

Infos et inscriptions : 02 35 50 61 24 – biodiversité.yeres@orange.fr

Atelier animé par le Syndicat du Bassin Versant de l’Yères et de la Côte

