Nuit de la Géographie – Ressentir la nuit CAUE 87 1 rue des Allois – Limoges Limoges

Nuit de la Géographie – Ressentir la nuit Balade urbaine et Réalisation d’une carte sensible Vendredi 12 avril, 20h00 CAUE 87 1 rue des Allois – Limoges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T20:00:00+02:00 – 2024-04-12T22:30:00+02:00

Deux circuits de balades urbaines nocturnes (départ entre 20h30 et 21h), auront lieu en simultané dans le centre-ville et vers les bords de Vienne de Limoges.

L’objectif étant de recueillir les impressions des participants sur cette déambulation nocturne : comment se sentent-ils lorsqu’ils cheminent dans le centre ville de Limoges la nuit ?

Avec les géographes de l’Université de Limoges et l’anthropologue Ester Chevreau Damour

20h30

• Accueil des participants

• Présentation de la nuit de la géographie et de la méthode de la carte sensible

20h50

• Départ des balades urbaines

21h30

• Retour en salle

• Collecte des cartes sensibles réalisées pendant la balade

21h40

• Intervention d’Ester Chevreau Damour, doctorante en anthropologie : « Confessions nocturnes : vivre la nuit en Périgord-Limousin »

• Discussions avec des associations locales en lien avec la thématique de la nuit

22h

• Synthèse et temps de restitution collective

Inscription obligatoire : nuitgeolimoges@gmail.com

