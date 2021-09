Nuit de la Gavotte, Nozvezh ar gavotenn Poullaouen, 18 septembre 2021, Poullaouen.

Nuit de la Gavotte, Nozvezh ar gavotenn 2021-09-18 21:00:00 – 2021-09-18 02:00:00 Salle des loisirs et polyvalente Le Bourg

Poullaouen Finistère Poullaouen

animée par des chanteurs et des chanteuses : Sylvie Rivoalen et Christian Rivoalen, Nolùen Le Buhé et Marthe Vassallo, Ifig et Nanda Troadeg

Des sonneurs : Yves Berthou et Fañch Pérennès, Hervé Irvoas et Cédric Moign, Maxime Quénet Le Clech et Daniel Cariou

Et aussi des duos et trios : Les Frères Creff, Yann Le Boulanger, Guillaume Guern et Glenn le Merdy

Le 18 septembre, à partir de 21h et jusqu’à 2h

Tarifs : 7 euros (gratuit moins de 12 ans et demandeurs d’emplois)

Renseignements auprès de Yann Le Boulanger, Président de l’association Dañs-Tro au 06 85 04 60 81

