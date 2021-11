Rennes Cosec Villejean Ille-et-Vilaine, Rennes Nuit de la forme et du Fitness du SIUAPS #1 Cosec Villejean Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le **SIUAPS** et les **L3 management STAPS** vous ont concocté une soirée aux petits oignons pour venir vous dépenser ou vous relaxer entre deux examens! Venez participer à un ou plusieurs cours encadrés par des enseignants du SIUAPS ou des DEUST 2 métiers de la forme! **Date**: lundi 13 décembre **Horaires**: de 18h à 22h (cf programme détaillé ci-dessous) **Lieu**: COSEC sur le campus de Villejean Ouvert à tous les étudiants ou personnels des universités de Rennes 1 ou Rennes 2. **Condition d’accès**: Licence ponctuelle à 2 euros (à régler sur place) ou licence FFSU annuelle ([Comment obtenir ma licence annuelle?](https://siuaps.univ-rennes.fr/la-licence-ffsu-cest-quoi#p-169)) **Programme:** **Grand gymnase**: -18h/19h: Renforcement musculaire – 19h/19h30 : Aéroboxe – 19h30 / 20h: HIIT (cours de renfo et de cardio à haute intensité) – 20h/20h45: Step – 20h45/21h30: Zumba **Dojo**: – 18h/19h : Pilates – 19h20h: Shiatsu – 20h/21h: Shiatsu – 21h/21h30: Stretching **Salle de danse**: – 18h/19h15: Taï Chi – 19h15/20h30: Yoga – 20h30/21h30: Gym Douce A 21h30, regroupement général pour un **grand Flash Mob** tous ensemble! Quelques collations seront proposées, mais il n’y aura pas de vente de boissons ou de nourriture, pensez donc à prévoir de quoi tenir lors de cette longue soirée sportive! Prévoyez également des chaussures d’intérieur et une tenue confortable ou pour transpirer! Du matériel (tapis/ step,…) vous sera fourni sur place. Inscription obligatoire pour être sûr d’avoir une place sur les créneaux souhaités. [Les inscriptions, c’est par ici!](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRLnvaVotnxSr01VVlJbmVYGd9cg2fqD7g03KBY4CpShkMJA/viewform?usp=sf_link)

Licence FFSU ponctuelle à 2€ (à régler sur place) ou licence FFSU annuelle.

Des pratiques autour du Fitness et du Bien-être pour une soirée en pleine forme! Cosec Villejean Rue Pierre Jean Gineste, 35000 Rennes Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine

