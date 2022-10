Nuit de la Diwali Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 22 octobre 2022, Nantes.

2022-10-22

Horaire : 18:00 23:00

Gratuit : oui

Dans le cadre de l’exposition Inde. Reflets de mondes sacrés et du Festival Namasté Nantes. Le Festival Namasté Nantes, imaginé par Bindi, association artistique de l’Inde, est une occasion exceptionnelle de découvrir la musique et la danse indiennes ou, plus justement, les musiques et les danses indiennes, car ce pays immense propose une incroyable diversité de danses et de musiques sacrées et populaires. À l’occasion des 75 ans de l’indépendance de l’Inde, et avec le soutien du ministère de la Culture indien, 20 artistes reconnus viendront spécialement d’Inde et retrouveront d’autres artistes indiens déjà présents en France et des artistes français inspirés par la culture indienne. Dans la cour du château, le public sera invité à participer à la Diwali, la fête des Lumières indienne.Il pourra d’abord déposer, comme c’est la tradition, des centaines de petites lampes flottantes dans les douves du château. Puis commencera un voyage à travers les traditions musicales et chorégraphiques du nord au sud de l’Inde, sous la forme de plusieurs courts spectacles proposés par les meilleurs artistes indiens de chacune des régions invitées. En intermède, des flashmobs Bollywood et de la musique et danse du Rajasthan donneront une dimension festive et ludique à la soirée. D’autres surprises et découvertes attendront le voyageur-visiteur de cette Diwali nantaise. Et, bien entendu, la gastronomie indienne sera aussi mise à l’honneur, permettant à chacun de se restaurer sur place. À 18h – Cérémonie Des offrandes de fleurs (puja) et une offrande de lumière (Aarti) par un pundit ou prêtre brahmane lanceront le festival. À 18h30 – Nuit de la DiwaliLe château est mis en lumière par des centaines de petites lampes traditionnelles indiennes, diyas et des petites lampes flottantes dans les douves, pour créer l’ambiance authentique de la Diwali. 19h30-20h – Jugalbandi : Noué ensemble Une création unique de deux styles de danses et musiques classiques du nord et du sud de l’Inde. Jugalbandi est l’aboutissement de nombreuses années de travail et d’études rigoureuses pour pouvoir établir les équivalences et les différences entre ces deux styles. 20h10-20h40 – Sangeeta Sangamam : Confluence musicale – Une synergie du son La musique indienne est l’expression d’une longue tradition scindée en deux aires géographiques : au sud, la musique Carnatique et au nord la musique hindoustanie. Dans Sangeeta Sangamam, ces deux genres musicaux se rencontrent et s’unissent. 20h50-21h20 – Bharata Nrityam Margam Le Bharata Nrityam est une confluence des éléments de l’ancien Natyasastra et de la forme de danse régionale actuelle du Bharatanatyam du sud de l’Inde. La présentation couvre à la fois le Nrtta (mouvements de danse rythmique) et l’Abhinaya (danse de représentation). 21h30-21h50 – Le BollywoodLe Bollywood, un mélange entre danse moderne et danse traditionnelle indienne, s’inspire des tendances musicales des films indiens. 22h-22h50 – DHOAD – Musique et danse du Rajasthan Musiciens, chanteurs et danseuses venus du Rajasthan, héritiers d’une illustre famille de musiciens des Maharajas, la DHOAD vous emporte dans un intermède bouillonnant hors du temps et des frontières. Derrière eux, c’est toute l’histoire culturelle indienne qui se révèle, une tradition orale transmise depuis sept générations. 22h50 – Final – Flashmob Bollywood Le public est initié à la danse Bollywood et invité à danser sur la musique envoûtante et entrainante du cinéma indien.

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr