Nuit de la Création Ville de Versailles, 2 octobre 2021, Versailles. Nuit de la Création

du samedi 2 octobre au dimanche 3 octobre à Ville de Versailles

Peinture, sculpture, vidéo, dessin, mise en lumière, musique et cinéma… c’est la 10e édition de la Nuit de la création le samedi 2 octobre de 20h à 1h. Un rendez-vous privilégié pour découvrir le travail des artistes du territoire. En partenariat avec l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur artistique présents sur le territoire, la Nuit de la Création apporte une visibilité à la création contemporaine, rendue accessible à tous les publics grâce à sa dimension évènementielle et sa gratuite . ÉCOLE DES BEAUX-ARTS, 11, rue Saint-Simon ATELIER NUMÉRIQUE, 8, rue Saint-Simon UGC LE ROXANE , 8, rue Saint-Simon CARRÉ À LA FARINE, Marché Notre-Dame UNIVERSITÉ OUVERTE, 6, impasse des Gendarmes MUSÉE LAMBINET, 54, boulevard de la Reine ESPACE RICHAUD, 78, boulevard de la Reine LA ROTONDE, 5, rue Royale LA MARÉCHALERIE, CENTRE D’ART CONTEMPORAIN, 5, avenue de Sceaux, place des Manèges

