Nuit de la chouette – Vendredi 4 mars le phare Tournefeuille Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille

Nuit de la chouette – Vendredi 4 mars le phare, 4 mars 2022, Tournefeuille. Nuit de la chouette – Vendredi 4 mars

le phare, le vendredi 4 mars à 19:30

Fascinants pour certains, menaçants pour d’autres, venez découvrir les rapaces nocturnes de Tournefeuille avec la LPO ! Une présentation en salle pour découvrir les mystères autour de leur vie nocturne, suivie d’une sortie pour aller les rencontrer et les écouter hululer ! **Salle rouge du Phare** Ouvert à tous !

Sur inscription

Une chouette soirée ! le phare 32 Route de Tarbes, 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T19:30:00 2022-03-04T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Tournefeuille Autres Lieu le phare Adresse 32 Route de Tarbes, 31170 Tournefeuille Ville Tournefeuille lieuville le phare Tournefeuille Departement Haute-Garonne

le phare Tournefeuille Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournefeuille/

Nuit de la chouette – Vendredi 4 mars le phare 2022-03-04 was last modified: by Nuit de la chouette – Vendredi 4 mars le phare le phare 4 mars 2022 le phare Tournefeuille TOURNEFEUILLE

Tournefeuille Haute-Garonne