Nuit de la chouette – Une soirée en famille

2023-03-03 17:00:00 17:00:00 – 2023-03-03 19:30:00 19:30:00 Envie de partager un instant magique et ludique au cœur de la nuit avec vos enfants ? Alors ce rendez-vous est pour vous ! Venez en famille découvrir le monde des chouettes à la tourbière d’Heurteauville. Lampes de poche autorisées si lumière rouge ! RDV parking du site, rue de la Charretière à Heurteauville. Prévoir lampe de poche.

Animée par la Parc naturel régionale des Boucles de la Seine normande.

enslittoral@seinemaritime.fr

