Nuit de la Chouette Salle des Fêtes Le Puley Le Puley Catégories d’Évènement: Le Puley

Saône-et-Loire

Nuit de la Chouette Salle des Fêtes, 4 mars 2023, Le Puley Le Puley. Nuit de la Chouette Route de Marcilly Salle des Fêtes Le Puley Saône-et-Loire Salle des Fêtes Route de Marcilly

2023-03-04 – 2023-03-04

Salle des Fêtes Route de Marcilly

Le Puley

Saône-et-Loire Le Puley EUR Depuis maintenant plus de 25 ans, la Ligue de Protection des Oiseaux organise tous les 2ans La pour connaître les chouettes et hiboux mais également leurs compagnons de vie nocturne. Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Intercommunale lancé par la Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise sur 22 communes, nous vous proposons une soirée qui débutera en salle pour lever le voile sur les espèces nocturnes telles que la chouette hulotte, la chevêche d’Athéna, le hibou moyen-duc ou encore l’effraie des clochers. Puis, une déambulation dans le village à la nuit tombée vous permettra peut-être de les entendre. natura2000@ccscc.fr +33 3 85 45 82 97 https://www.cc-sud-cote-chalonnaise.fr/04-mars-2023-nuit-de-la-chouette Salle des Fêtes Route de Marcilly Le Puley

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Le Puley, Saône-et-Loire Autres Lieu Le Puley Adresse Le Puley Saône-et-Loire Salle des Fêtes Route de Marcilly Ville Le Puley Le Puley lieuville Salle des Fêtes Route de Marcilly Le Puley Departement Saône-et-Loire

Le Puley Le Puley Le Puley Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le puley le puley/

Nuit de la Chouette Salle des Fêtes 2023-03-04 was last modified: by Nuit de la Chouette Salle des Fêtes Le Puley 4 mars 2023 Le Puley Route de Marcilly Salle des Fêtes Le Puley Saône-et-Loire Salle des Fêtes Le Puley Saône-et-Loire

Le Puley Le Puley Saône-et-Loire