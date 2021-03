Sainte-Nathalène Sainte-Nathalène Dordogne, Sainte-Nathalène Nuit de la chouette Sainte-Nathalène Catégories d’évènement: Dordogne

Sainte-Nathalène

Nuit de la chouette, 20 mars 2021-20 mars 2021, Sainte-Nathalène. Nuit de la chouette 2021-03-20 – 2021-03-20

Sainte-Nathalène Dordogne Sainte-Nathalène 20 h : Conférence / Débat

21 h : Projection du film « Madame Blanche »

Animation gratuite Sainte Nathalene

