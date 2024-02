Nuit de la Chouette Sainte-Croix-de-Mareuil, mardi 26 mars 2024.

Nuit de la Chouette Sainte-Croix-de-Mareuil Dordogne

18h30 Présentation en salle balayant mythes, légendes et reconnaissance des espèces pour permettre à petits et grands de devenir des experts sur les chouettes et les hiboux. 19h30 balade nocturne à la rencontre de ces maîtres de la nuit.

Prévoir des vêtements chauds.

Animé par LPO

Gratuit

Inscription recommandée avant le 25 mars EUR.

Début : 2024-03-26 18:30:00

fin : 2025-01-01 20:30:00

Salle des fêtes

Sainte-Croix-de-Mareuil 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Nuit de la Chouette Sainte-Croix-de-Mareuil a été mis à jour le 2024-02-12 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin