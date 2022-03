Nuit de la Chouette Monteneuf, 11 mars 2022, Monteneuf.

Nuit de la Chouette Monteneuf

2022-03-11 – 2022-03-11

Monteneuf Morbihan Monteneuf Morbihan

L’Association les Landes vous invite à une soirée d’animation à la découverte des rapaces nocturnes et de leurs caractéristiques originales. Le patrimoine bâti du Prieuré et son environnement naturel sont particulièrement propices à la présence de plusieurs espèces de chouettes et de hiboux : venez explorer ce site empli de mystères au cours d’une sortie nocturne ludique et riche en anecdotes naturalistes !

Infos pratiques : Prévoir une tenue adaptée (vêtements chauds et chaussures d’extérieur). Pour tous publics. GRATUIT. Nombre de places limité.

+33 2 97 93 26 74 http://www.leslandes.bzh/

Monteneuf

dernière mise à jour : 2022-02-12 par OT GUER – Destination Brocéliande