Hautes-Alpes Les Orres La commune des Orres vous invite à prendre part à cette 15eme Nuit nationale de la Chouette afin d’en apprendre plus sur les chouettes de montagnes et leurs comparses nocturnes. +33 4 92 44 00 40 https://www.mairie-lesorres.fr/evenements/samedi-4-mars-nuit-chouette-conference Les Orres

