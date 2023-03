Nuit de la chouette Lanvallay Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Lanvallay

Nuit de la chouette, 10 mars 2023, Lanvallay . Nuit de la chouette Maison de la Rance Lanvallay Côtes dArmor

2023-03-10 – 2023-03-10 Lanvallay

Côtes dArmor Projection conférence sur la vie des chouettes de nos campagnes.

En fin de soirée, observation et écoute sur le terrain. Inscription obligatoire, nombre de places limité ! Lanvallay

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Lanvallay Autres Lieu Lanvallay Adresse Maison de la Rance Lanvallay Côtes dArmor Ville Lanvallay Departement Côtes dArmor Lieu Ville Lanvallay

Lanvallay Lanvallay Côtes dArmor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lanvallay /

Nuit de la chouette 2023-03-10 was last modified: by Nuit de la chouette Lanvallay 10 mars 2023 Côtes-d’Armor Lanvallay Maison de la Rance Lanvallay Côtes dArmor

Lanvallay Côtes dArmor